Arrêt des renvois Dublin vers la Croatie demandé à la Confédération

Pratiques « inhumaines »

Les personnes rencontrées disent préférer « plutôt mourir que de retourner en Croatie », poursuit le texte. S'appuyant sur des rapports récents de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et sur des enquêtes journalistiques, l'association dénonce les nombreux refoulements « illégaux » de migrants par la Croatie et les pratiques « inhumaines » de sa police.

Violences physiques, psychologiques et sexuelles, insultes racistes, vols, destructions de biens personnels et enfermement dans des locaux avec accès limité ou inexistant à des ressources alimentaires et sanitaires : voici ce que subissent les migrants arrêtés par la police de l'Etat balkanique, selon Droit de rester. Des demandes d'asile enregistrées « sous la contrainte et l'intimidation », avec relevé d'empreintes digitales, sont également évoquées.

« Alors que le SEM parle de « cas isolés », nous dénonçons un véritable modus operandi de la part des autorités croates », écrivent les auteurs de la missive. Ils estiment en outre n'avoir « probablement » aperçu que la pointe de l'iceberg, « Droit de rester ne représentant que quelques petites structures locales aux forces entièrement bénévoles ».

L'association juge aussi que le SEM doit avoir connaissance des violences subies par les requérants ayant transité par la Croatie, « au travers des entretiens qu'il mène avec chaque nouvel arrivant dans les centres fédéraux ». « Compte tenu de l'ampleur et du caractère répété du phénomène, la responsabilité du SEM est à cet égard clairement engagée », critique-t-elle.