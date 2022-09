Le canton de Neuchâtel veut faire connaître ses atouts

« Actuellement, les aides à la domiciliation se poursuivent via des partenaires professionnels, comme des sociétés de relocation car le système grandit avec les besoins des entreprises », a expliqué Roland Nötzel. Ce dernier a rappelé que pour les entreprises, la domiciliation sur place permet d'augmenter la durabilité, la performance au travail et les avantages de l'ancrage dans un tissu économique.

Le conseiller d'État Laurent Favre a rappelé que le canton permet une « excellente qualité de vie ». Il a expliqué que les conditions-cadre se sont améliorées avec deux réformes fiscales en dix ans, que le canton est le numéro deux en Suisse pour l'accueil pré et parascolaire et que les liaisons vont s'améliorer avec le RER entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et le contournement routier des villes des Montagnes neuchâteloises. /ats-cro