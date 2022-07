Incident entre deux bateaux sur le lac de Bienne

Deux bateaux se sont touchés sur le lac de Bienne. La Société Navigation Lac de Bienne SA (BSG) nous l’a indiqué vendredi en fin de journée après un message des CFF qui informaient de l’interruption de la ligne de navigation 173 et 174 entre Bienne et Erlach. La police cantonale bernoise confirme encore que l’incident a eu lieu vers 14h entre Ligerz et l’île St-Pierre. Elle mène des investigations sur les causes de cet événement. La BSG informe que la navigation va reprendre normalement dès samedi matin. /lbe