Douze ans pour tentative d’assassinat

Il y a bel et bien eu préméditation ! La Cour pénale de Neuchâtel a condamné jeudi un homme à douze ans de prison pour tentative d’assassinat sur son ancienne compagne. Elle a suivi le Ministère public. La défense plaidait pour une peine de trois de prison dont la moitié avec sursis pour lésions corporelles graves. Il avait écopé d’une peine de six ans de prison en première instance.





Coupable de tentative d’assassinat

Les juges de première instance l’avaient reconnu coupable de tentative de meurtre, soit sans préméditation. Les faits se sont déroulés le 2 mars 2019 à Val-de-Ruz. Le prévenu est entré par effraction dans l’appartement de son ex alors qu’elle n’y était pas. Il l’a attendu, armé d’une batte de base-ball, ganté et le visage en partie dissimulé pendant près de trois heures. Le prévenu a aussi pris le temps de dévisser les ampoules pour plonger l’appartement dans le noir. Lorsque la victime est entrée, il lui a asséné neuf coups de batte de base-ball, pricnpalement au le visage et au thorax. Il s’est ensuite enfui, la laissant entre la vie et la mort.





La Cour n'a pas retenu la version du prévenu

L’agression s’est déroulée sur fond de garde de leur enfant de 4 ans au moment des faits. Le prévenu a expliqué qu’il soupçonnait la mère de maltraitance sur leur fils. Des faits qui ont été écartés. La défense remettait aussi en doute le fait qu’il avait frappé sa compagne avec la batte de base-ball. Comme en première instance, le prévenu a affirmé qu’il n’était pas venu pour tuer son ex-épouse ni pour la frapper. C’est elle qui a commencé à le taper lorsqu’elle est entrée dans le domicile. Ce que n’a pas retenu la Cour. Elle a en revanche relevé que la victime ne devait sa survie qu’au hasard : les voisins sont intervenus rapidement et ils ont pu appeler les secours. La mère de famille est restée plusieurs jours dans le coma et souffrira à vie des séquelles de cette agression.





Une acte minutieusement préparé

La Cour a aussi relevé que cet infirmier en psychiatrie âgé de 63 ans ne pouvait pas ignorer l’état de sa victime lorsqu’il est parti et qu'il « avait été formé aux gestes qui sauvent ». Les juges sont aussi revenus sur la froideur et la maîtrise du prévenu au moment des faits ainsi que l’ampleur des préparatifs. Il a placé un traqueur sur la voiture de la mère de son fils, a commandé la batte de base-ball, s’est renseigné sur internet sur le moyen d’entrer chez quelqu’un par effraction et a réalisé des repérages aux alentours du domicile de la victime. Pour fixer la peine, la Cour a pris en compte le fait que l’homme avait des antécédents favorables, que ses regrets étaient très relatifs et que son mobile était égoïste.





Un témoignage poignant

La victime a tenu à témoigner jeudi matin pour faire part du combat qu’elle mène tous les jours en tant que femme et en tant que mère. Elle s’est qualifiée de survivante. Mais la personne qu’elle était avant les faits est morte. « J'avais un poste à responsabilités à la Confédération, demain j'aurai une rente AI et je n'ai que 43 ans ». Elle souffre notamment de maux de tête, elle est constamment fatiguée et doit faire face à des angoisses. Aujourd’hui sa vie est rythmée par des thérapies quotidiennes, entre le neuropsychologue, l’ergothérapeute, la physiothérapie, le psychiatre et l’infirmière en psychiatrie. Elle vit aussi dans l’angoisse: « Un jour cet homme sera libre et je dois tout faire pour que mon fils et moi soyons en sécurité ». Son fils qui veut faire un sport de combat pour pouvoir défendre sa maman.

Les parties ont 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral. /sma