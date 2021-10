Astérix revient pour de nouvelles aventures

Astérix et Obélix sont habillés pour l’hiver ! Le 39e album, « Astérix et le griffon » est sorti ce jeudi… et les deux héros de bande-dessinée sont pour l’occasion propulsés dans les steppes d’Asie centrale, auprès du peuple Sarmate. Une nouvelle aventure, à grand renfort de guerrière, de créatures mythiques et de Romains, comme toujours, un peu trop ambitieux. Si le scénario de base reste le même (les Gaulois contre les Romains), les ingrédients ont quelque peu changé...