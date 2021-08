La vente de la Villa Fallet dans le viseur des spécialistes du Corbu

Une villa emblématique de La Chaux-de-Fonds est à vendre : la Villa Fallet, située sur les flancs de Pouillerel, au numéro 1 du chemin du même nom. Elle est la première maison sur laquelle a travaillé Charles-Edouard Jeanneret, le futur Le Corbusier. Construite et décorée par les étudiants du cours supérieur de décoration de l’Ecole d’art en 1906, elle est un des plus beaux exemples de style sapin, le courant régional de l’Art nouveau. Ferronneries, sculptures, fenêtres ou décors de façades ont comme inspiration la nature des Montagnes neuchâteloises. Un manifeste, comme aiment le rappeler les spécialistes.





L’appel de l’association Maison blanche

La mise en vente de l’objet pour un montant de 1,4 million de francs effectuée, il n’en a pas fallu plus pour faire sortir du bois l’association Maison blanche. Son président et ancien conservateur du Musée des Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, Edmond Charrière, a écrit à la Confédération, au Canton et à la Ville pour rappeler l’intérêt de l’œuvre. Edmond Charrière :