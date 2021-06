Raiffeisen Trans VTT sous le signe de la normalité

Il plane un parfum de normalité au-dessus de la Raiffeisen Trans VTT. Le coup d'envoi de cette édition 2021 est prévu ce mercredi soir à 19h. Les cyclistes parcoureront à Rochefort une boucle de 14.8 kilomètres. Trois autres étapes sont prévues les mecredis suivants, respectivement aux Ponts-de-Martel, à Derrière-Pertuis et au Quartier. Cet événement fait partie des trois manifestations de grande envergure autorisées par les autorités sanitaires du canton. La jauge a été élevée à 600 inscriptions possibles et le public sera autorisé aux abords du parcours pour encourager les cyclistes. La course ne sera cependant pas exemptée de mesures sanitaires strictes. Les vététistes devront rouler masqués dans la zone de départ et d’arrivée et fournir un test négatif au coronavirus. Le public devra quant à lui respecter les règles de distanciation sociale ou se résoudre à porter le masque. Ces mesures contraignantes ne dérangent pas Nicolas Luthi, coureur cycliste et tenant du titre, qui se réjouit de retrouver l’ambiance de cette course populaire :