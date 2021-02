Déménagement du Collège des Parcs reporté en 2022

Les élèves et les enseignant-e-s du collège des Parcs déménageront en 2022 du collège des Parcs aux Sablons et au collège de Beauregard. Les grands travaux de rénovation du collège et de construction des bâtiments annexes ne débuteront donc pas avant l’an prochain indique ce jeudi la Ville de Neuchâtel.

Les raisons de ce retard tiennent au bouleversement du calendrier dû à la crise sanitaire et à l’affinage de la planification de ce chantier d’une grande ampleur. En effet, la première vague de la pandémie a entraîné divers retards en cascade. Les décisions politiques sur le projet, les chantiers existants et la planification de grands travaux ont notamment été aussi fortement ralenti.





Plusieurs rénovations

Le chantier du collège des Parcs est double. D’un côté, la rénovation du collège proprement dit (pour lequel un appel d’offres conséquent sera bientôt lancé) et de l’autre, la démolition et la reconstruction du bâtiment à l’arrière du collège. De plus, une épaisse couche de remblais devra être excaver pour la construction de salles de sports sous la cour du collège. /comm-vre