Yann Moulinier relève la tête en Autriche

Yann Moulinier peut se réjouir de ses derniers résultats. Le Chaux-de-Fonnier s’est classé 10e sur 28 avec son coéquipier Quentin Juillard lors de l’étape de Coupe d’Europe à Igls, en Autriche. Mercredi, en bob à deux, les compères accusaient au final un peu plus d’une seconde sur les vainqueurs, la paire suisse composée de Marco Tanner et de Michael Kuonen. Il a enchaîné jeudi matin avec une 9e place en bob à 4 avec Julien Matthys, Mathieu Hesperger et Quentin Juillard. Le quatuor a terminé a plus d’une seconde et demi des vainqueurs Allemands. Yann Moulinier n’aura pas le temps de profiter de ces résultats. Il enchaîne dès vendredi avec une nouvelle épreuve en bob à 4, toujours à Igls. /lfe