Dernière séance sans histoire

Vers une labellisation « Cité de l'énergie »





Le Conseil général neuvevillois a accepté de qualifier deux motions et un postulat concernant la labellisation de la commune « Cité de l’énergie » comme réalisés. Les projets sont en cours et le Conseil municipal a bon espoir de pouvoir recevoir cette distinction plus tôt que prévu, soit en fin d’année 2021.