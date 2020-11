Laurent Weber voit la vie en « rouge et noir »

« Certains ont pour but dans la vie d’élever des enfants, moi c’est de rédiger et d’accumuler des choses qui ont rapport à Xamax ». Le décor est posé par Laurent Weber, l’archiviste officiel de Neuchâtel Xamax FCS. Ce bénévole de 46 ans œuvre à la mise en valeur du patrimoine du club de football. Notre journaliste Jean-Paul Picci a passé plusieurs heures en sa compagnie. Il vous propose une immersion dans son univers au travers d’une série de quatre volets. Dans ce premier acte, Laurent Weber parle de son amour pour Xamax et ce que représente le club à ses yeux.