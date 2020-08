Xamax commencera une semaine plus tard que prévu

La saison de football en Suisse ne commencera que le week-end des 17-18-19 septembre. La Swiss Football League (SFL) a décidé de reporter d'une semaine la reprise, en raison de l'interdiction de manifestations de plus de 1000 personnes avant le 1er octobre.

Ce report vise à garantir l'équité entre les clubs. Au lieu de disputer trois journées en septembre, seulement deux se joueront. Ainsi, chaque club aura disputé une rencontre à domicile et une autre à l'extérieur. « Cette solution crée les mêmes conditions pour les 20 clubs » de Super League et de Challenge League, communique la SFL.

Cette journée « annulée » en septembre sera rattrapée en semaine en décembre pour la Super League et en octobre pour la Challenge League. En effet, les clubs de l'élite disputeront un match juste avant Noël, entre les 22 et 24 décembre prochains. Quant à ceux de seconde division, ils auront une date supplémentaire entre les 19 et 21 octobre.

Enfin, le calendrier subit encore un autre bouleversement : le tour prévu pour la fin septembre est refixé à la première semaine de novembre. /ATS