A Saint-Gall, les Xamaxiens n'ont rien pu faire face à leur adversaire, deuxième du classement et encore en course pour le titre avant le début du match. Les hommes de Stéphane Henchoz se sont inclinés 6-0 vendredi soir à Saint-Gall et disputeront leur dernier match de la saison lundi prochain à la Maladière contre Lugano. /Ftr