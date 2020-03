Coronavirus : vos témoignages

L’épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires pour enrayer la propagation de la maladie bouscule toutes nos habitudes. Le Conseil fédéral recommande de rester chez soi et de limiter les contacts autant que possible. A quel point votre quotidien est-il affecté par le coronavirus et comment change-t-il votre manière de vivre ? RTN en appelle à vos témoignages. Dès ce lundi, ils seront diffusés chaque jour à la fin du Journal de 12h15.