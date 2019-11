Le centre thermal et le Grand Hôtel d’Yverdon vont faire peau neuve

Cure de jouvence pour les installations thermales d’Yverdon-les-Bains. Présentés officiellement début juin, les travaux de rénovation des bains et de son hôtel vont bientôt se concrétiser. Le projet est soumis à l’enquête publique depuis le début du mois et jusqu’au 17 novembre.

Le chantier devrait s’ouvrir dès le printemps prochain et se prolonger trois ans. Les transformations et nouveautés seront multiples : une piscine intérieure rénovée, un nouveau bassin accompagné d’un espace ludique, un espace soins et beauté étendu, un fitness ou encore un centre de médecine du sport.

Felipe Gonzalez, directeur de BOAS Constructions SA, au sujet de ce futur centre de médecine :