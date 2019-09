Avis de disparition à Neuchâtel

Un homme a disparu. M. Paulo Sergio De Oliveira Sousa n’a plus donné de nouvelles depuis bientôt deux semaines. Âgé de 45 ans, il mesure 170cm et est de corpulence forte. Ses cheveux sont châtains foncés et coiffés en arrière, il porte une barbe de quelques jours et parle le français sans accent. Il était probablement vêtu d’un jeans clair, d’un t-shirt ou d’un pull, sans veste, et utilise principalement un sac banane pour transporter ses effets.

Toute personne pouvant fournir des renseignements sur cette disparition est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000 ou en cas d’urgence le 117. /comm-mts