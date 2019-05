Le BCN-Tour aux Fleurisans

La sixième et dernière étape du BCN-Tour n’a pas provoqué de changements en tête du classement général, mercredi à Neuchâtel. Le Fleurisan Jonathan Raya a conservé son maillot jaune, ravi une semaine plus tôt au Français Jean-Marc Martin. Séparés de 31 secondes au général avant ce rendez-vous, les deux hommes ont d’ailleurs franchi main dans la main la ligne d’arrivée tracée à l’ouest des patinoires du Littoral, sur les Jeunes-Rives. Ils ont toutefois dû laisser la vedette à deux autres coureurs : le Marocain Mohammed Boulama s’est en effet imposé en solitaire avec 13 secondes d’avance sur le jeune orienteur neuchâtelois, membre du cadre national, Pascal Buchs. Jean-Marc Martin et Jonathan Raya terminent 3e ex-acquo à plus d'une minute du vainqueur.

Chez les dames, Sandra Baumann (qui vient de Fleurier tout comme Jonathan Raya) a mis fin à l’hégémonie de Laurence Yerly. Au classement général, la Vallonnière précède la Vaudruzienne de plus de quatre minutes (4’15’’9).

Sandra Baumann a toutefois dû se contenter de la troisième place mercredi à Neuchâtel. La victoire du jour est revenue à la Française Manon Mougin devant la spécialiste de ski-alpinisme, la Vaudruzienne Marianne Fatton. /mne