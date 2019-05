Une année 2018 à oublier pour prévoyance.ne

La caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel révèle une performance négative en 2018. Dans un communiqué publié vendredi, elle indique que la performance brute des placements s’élève à -2.87%. La faute en incomberait aux incertitudes qui entourent la guerre commerciale menée par les États-Unis contre ses principaux partenaires et notamment envers la Chine, ainsi que les craintes grandissantes d'un ralentissement de l'économie mondiale. La caisse de pensions a dû puiser dans sa réserve de fluctuation de valeurs (RFV) afin de compenser ce résultat. À fin 2018, le montant de la RFV s’élève à 559 millions de francs, soit 70% de son objectif. Prévoyance.ne ajoute que les perspectives financières sont plus modestes que par le passé. Le Conseil d’administration va donc poursuivre sa politique de prudence et assurer au mieux la stabilité financière de la caisse à long term. /comm-dsa-rst