Maintenir La Chaux-de-Fonds à son statut de ville

Les comptes 2018 déficitaires de la Ville de La Chaux-de-Fonds passent facilement la rampe du Conseil général. Le législatif a accepté jeudi soir le déficit économique de 11,6 millions de francs à l'unanimité. Comme annoncé par le Conseil communal, ce sont des opérations exceptionnelles qui ont finalement fait passer le résultat à un déficit de 2,1 millions.

Mais la situation économique de La Chaux-de-Fonds n'en reste pas moins préoccupante et n'a pas manqué de faire réagir. Si le travail du Conseil communal est salué par les groupes, tous ont convenu que ce résultat ne peut satisfaire personne. De manière générale droite et gauche, et le Conseil communal également, soulignent que les charges sont maîtrisées mais que des nouvelles recettes sont nécessaires. Cela passe par l'attrait indispensable de nouveaux habitants grâce à une politique de promotion et d'investissement pour garder, à terme, le statut de ville à La Chaux-de-Fonds. Toujours sur l'aspect démographique, le PLR a aussi rappelé une autre inquiétude à ses yeux: le départ d'habitants à forte capacité contributive qu'il s'agira d'enrayer.