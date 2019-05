Too Good To Go débarque à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Too Good To Go continue son implantation. Après Neuchâtel, l’application qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire en connectant commerçants et consommateurs arrive à La Chaux-de-Fonds et au Locle. La start-up créée au Danemark en 2016, et active en Suisse depuis 2018, a déjà permis de sauver plus de 250'000 repas de la poubelle et compte plus de 1'000 partenaires dans notre pays tels que Migros, Manor ou encore Globus. La start-up Too Good To Go propose une application gratuite qui permet aux commerçants de vendre à petit prix les produits qu’il leur reste en fin de journée et aux consommateurs d’acheter de bons produits moins cher. Parmi les commerçants chaux-de-fonniers et loclois partenaires de la start-up, on trouve l’Atelier Gourmand et le Restaurant Teppan-Yaki à La Chaux-de-Fonds ou encore le Restaurant La Croisette au Locle. /comm-rst