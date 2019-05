Pascal Obispo, Amir et Gims chanteront au 28e Chant du Gros

« Que des bons artistes, pour tous les goûts » : pour sa 28e édition, le Chant du Gros promet de faire... du « Chant du Gros ». Le festival a révélé sa programmation lundi matin, et démontre encore une fois qu'il compte proposer un véritable mélange de styles, pour plaire à tout le monde. Et cette année, le Chant du Gros a voulu écouter les attentes des festivaliers.







Artistes francophones très populaires



Un sondage avait été réalisé il y a quelque temps, et le public avait annoncé vouloir voir Amir et Pascal Obispo au Noirmont. Mission accomplie : les deux artistes seront là, respectivement le jeudi et le vendredi. Gilles Pierre, big boss du Chant du Gros, se réjouit aussi, « du point de vue de la programmation », d'avoir Gims, et Kendji Girac parmi ses têtes d'affiches. Et toujours en chanson française, le festival accueillera encore Zaz et Marc Lavoine.







Du rock, du hip-hop, du reggae



Le rock sera aussi au rendez-vous : la voix de Supertramp, Roger Hodgson, donnera un concert, tout comme Chris White, avec The Dire Straits Experience. Razorlight fera le voyage jusqu'aux Franches-Montagnes tout comme les métalleux de Mass Hysteria.

Côté hip-hop, le Chant du Gros attend Georgio, nommé aux Victoires de la musique, mais aussi Caballero et JeanJass. Parmi les autres artistes programmés, citons dans le désordre Mome, La Fine Equipe, Barry Moore, le Soviet Supreme, Broussaï, Vanupié, ou encore Collectif 13, le coup de coeur de Gilles Pierre : « C'est un groupe qui réunit sur scène des membres de Tryo, La Rue Kétanou et Massilia Sound System. Je me réjouis de pouvoir assister à leur concert ! » Enfin, une chorale, composée d'écoliers du coin, accompagnera l'artiste Junior Tshaka.





Cachets de plus en plus élevés



Une programmation variée, donc, à laquelle Gilles Pierre tient beaucoup : « C'est de plus en plus compliqué de savoir qui faire venir. Certains artistes sont populaires pendant quelques mois, puis c'est fini. ». Autre difficulté, pour le programmateur : les cachets des artistes sont de plus en plus élevés, « mais il me semble qu'on a réussi à faire venir des chanteurs et groupes de style différents, que les gens ont envie d'entendre », poursuit Gilles Pierre. Le budget du festival s'élève cette année à 2,7 millions de francs, dont 1 million pour la programmation.



La billetterie du Chant du Gros ouvrira mardi 14 mai dès huit heures. Plus d'infos ici. /cto