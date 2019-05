Coup de pouce de l’Etat pour idées de la jeunesse

Une idée peut aboutir à un projet d’intérêt public et cantonal, c’est le credo d’une nouvelle campagne lancée ce lundi par le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse du canton de Neuchâtel. Désormais, 25'000 francs par année seront annuellement dédiés pour des projets issus de jeunes de moins de 26 ans. Mais le soutien peut aussi être d’ordre technique et organisationnel. Tout projet d’intérêt public et sans but lucratif peut prétendre à l’obtention d’une telle aide. Une première prise de contact, intégrant l'idée générale du projet, le type d'aide demandée, l'âge des initiateurs et leur lieu de résidence, peut être envoyée par SMS ou WhatsApp à la déléguée à la jeunesse ou encore via sa page Facebook. /comm-lre