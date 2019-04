Le Passeport-Vacances à la recherche de bénévoles

Le Passeport-Vacances pour les Jeunes de Neuchâtel et environs en manque de personnel. Il recherche des bénévoles pour pallier à des démissions au sein du comité, en cas d’intérêt, un contact par mail est possible à l’adresse suivante : info@passeportvacancesne.ch. Le PSJ recherche également des accompagnateurs âgés de 18 ans et plus. La bourse aux accompagnateurs aura lieu le mardi 7 mai au CPNL, pour plus d’information, il est possible d’écrire à l’adresse e-mail suivante : antoine.weber@bluewin.ch. Le programme 2019 est visible sur leur site internet depuis mi-avril et les réservations sont ouvertes à partir du 30 avril jusqu’au 13 mai. Pour rappel, les inscriptions sont possibles uniquement pour les enfants nés entre 2004 et 2011. Plus d’informations sur le site internet du PSJ. /comm-rst