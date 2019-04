La Chaux-de-Fonds dévoile ses services

Lorsqu’on a besoin de l’administration communale, le plus souvent, on est reçu derrière un guichet, par un employé. On a rarement le droit d’entrer plus avant dans les services. De quoi laisser courir son imagination et nourrir quelques fantasmes.

La population pourra découvrir l’envers du décor, le 11 mai à La Chaux-de-Fonds. En réponse à une motion du Conseil général d’octobre 2017, la Ville a décidé d’ouvrir la porte de 30 services, chancellerie, action sociale, musées, service des sports, école obligatoire, bibliothèque, etc. L’occasion de découvrir comment se calcule la taxe déchet, ce que cachent les sous-sols du centre sportif des Mélèze, comment s’y prendre pour se débarrasser d’un nid de guêpes ou quels sont les projets du centre de santé sexuelle.

Les services seront libres d’accès le 11 mai entre 9h et 13h, mais certaines animations demandent une inscription préalable.

Avec cette opération, la Ville souhaite sensibiliser la population aux nombreuses missions qu’elle assume chaque jour et entretenir les liens avec les citoyens.

L’administration communale de La Chaux-de-Fonds occupe quelque 1400 collaborateurs pour 982 emplois plein temps. /cwi