Nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Neuchâtel

C’est un réel coup d’accélérateur pour la voiture électrique. En collaboration avec Viteos et EVPass, la Ville de Neuchâtel agrandit son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Huit nouvelles installations s’ajoutent, début 2019, aux deux déjà existantes dans les quatre coins de la capitale cantonale. En plus de répondre à une demande, elles tendent à encourager le développement durable, et promeuvent la mobilité urbaine durable. A ce jour, la borne de la place du Port est la plus fréquentée. Pour la conseillère communale, Violaine Blétry-de-Montmollin, la Ville mise sur l’innovation. Selon elle, ces installations répondent au positionnement que Neuchâtel veut adopter en tant que « smartcity », ou « ville intelligente », en mettant en avant les nouvelles technologies pour faciliter la vie des utilisateurs.

Selon le directeur général de EVPass et GreenMotion, constructeurs de bornes, l’infrastructure mise en place permet le passage à la mobilité électrique. Pour lui, la voiture électrique marque un changement de paradigme : les automobilistes ne se déplacent plus pour faire le plein, mais rechargent leur voiture lorsqu’elle est parquée. C’est pourquoi le but est d’atteindre 3'000 bornes publiques dans toute la Suisse, donc au minimum une borne pour 2'000 habitants dans les zones urbaines. Une vingtaine de recharges publiques à l’avenir pour Neuchâtel est alors prévue. /iae