Plus chaud que le climat à Neuchâtel

Les Neuchâtelois se préoccupent du climat. Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec enfants, ont participé samedi après-midi à Neuchâtel à une marche pour le climat. Elles répondaient à l’appel de l’Association climat Neuchâtel. Le cortège a défilé dans les rues du centre-ville avant de monter au Château. Des membres des Verts, des Verts’libéraux et du Parti socialiste étaient présents, tout comme Greenpeace et le mouvement Grands-parents pour le climat.

La foule a notamment protesté contre les velléités du Parlement d'affaiblir la loi sur le CO2, actuellement débattue à la session d'hiver.

L'Alliance pour le climat rend attentif, à l'appel des Nations unies et de milliers de scientifiques à travers le monde, à la menace existentielle que représente le changement climatique. Elle a organisée ce samedi plus de 130 manifestations sur toute la planète. En Suisse, les villes de Berne et de Genève se sont aussi mobilisées. /sma