Saintimania : le dernier baisser de rideau

Saintimania s’apprêter à clore le dernier chapitre de son histoire. L’édition 2019 sera la dernière, selon une annonce faite jeudi. La revue satirique imérienne vit donc ses dernières semaines, du moins sous sa forme actuelle. La 25e et dernière édition est intitulée Clap de fin et se tiendra du 18 au 26 janvier 2019 à la salle de spectacle de St-Imier. Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre du centième anniversaire du FC St-Imier.

La machine est devenue trop grosse

C’est avec un pincement au cœur que la troupe a fait part de sa décision jeudi. Ses membres évoquent un manque de ressources financières – le budget a quadruplé depuis le début – mais aussi humaines. « On est tous des amateurs. Ça a pris beaucoup d’ampleur et c’est devenu trop compliqué à gérer en termes d’investissement personnel », confie le chef de troupe Sandro Morandin. Pour Lisa Roulin, également membre de la troupe, ce n’est pas une question de motivation : « la relève est bien présente, mais il y a beaucoup de jeunes et certains quittent St-imier pour étudier alors ça devient trop compliqué ».

Et après ?

Saintimania tirera sa révérence, mais la troupe ne fera pas pour autant ses adieux à la scène. Si une partie des membres a déjà annoncé son départ, d’autres plancheront sur un nouveau concept plus léger et abordable. St-Imier devrait donc avoir son spectacle du mois de janvier en 2020, mais d’une ampleur plus mesurée. Reste à définir sous quelle forme.



Le paquet pour le 25e anniversaire

21 musiciens, chanteurs et danseurs monteront sur les planches pour six représentations. Ils entendent bien mettre le paquet pour terminer l’aventure en beauté. Le thème choisi cette année est le plateau de tournage. C’est dans une ambiance de caméras, projecteurs, preneurs de son, comédiens et réalisateurs que seront emmenés les spectateurs.

Les prélocations seront en vente ce dimanche à la Brasserie de la Place de 9h à 11h. /mdu