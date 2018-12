Les premiers noms de Rock’Oz Arènes sont connus

Un vent de rock soufflera du Rock’Oz Arènes, du 14 au 18 août. Le premier soir s'annonce mémorable. En effet, le mythique groupe Scorpions, à l’origine de tubes et de ballades qu’on ne présente plus, viendra faire trembler les arènes d’Avenches.

Le lendemain, ce sera le calme après la tempête, la chanson française à l’honneur, avec la venue de Bénabar, Boulevard des Airs et Christophe Maé, ce dernier en exclusivité suisse. Une soirée qui s’annonce pleine de mélodie. À noter aussi que Electroz’Arènes passe à deux soirées cette année.





Une innovation pour le dimanche soir

Le festival proposera cette année une soirée folk autour des anciennes cultures Vikings et Celtes. À cette occasion, le festival annonce la venue de Wardruna et Alan Stivell. Le premier groupe propose à travers sa musique une immersion dans les traditions ésotériques du nord de l'Europe. Ils utilisent principalement des instruments ancestraux et de la poésie nordique.

Alan Stivell est quant à lui un précurseur de la World musique. Depuis les années 60, il porte haut les couleurs de la musique de la musique bretonne, qu’il n’hésite pas métisser avec d’autres styles.

Le reste de la programmation sera dévoilé à la fin du mois de mars. La billetterie sera ouverte dès le 7 décembre avec des tarifs préférentiels pour les 1000 premiers sésames. /comm-tho