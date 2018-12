CarPostal prêt à reprendre l’exploitation des lignes 612 et 613

Les bus changent de couleur sur les lignes Boudry-Saint-Aubin et Areuse-Boudry. Dès le 9 décembre, l’exploitation de ces deux tronçons, actuellement en mains de TransN, sera assurée par CarPostal. L’entreprise de transport a acheté cinq véhicules neufs à quoi s’ajoutent des bus « de renfort » pour un investissement qui s’élève entre 1,5 et 2 millions de francs, précise Pierre-Alain Perren, directeur de la région ouest chez CarPostal. Par ailleurs, 17 conducteurs ont été recrutés. « Nous avons proposé à tous les conducteurs de TransN qui opéraient sur ces deux lignes de venir travailler chez CarPostal. Quelques-uns d’entre eux ont accepté mais une majorité des chauffeurs ont été recrutés ailleurs », explique Pierre-Alain Perren. Ce dernier souligne encore qu’au niveau des horaires, « c’est le statu quo, il n’y aura pas de changements significatifs si ce n’est quelques petites adaptations en début et fin de journée ».

Par ailleurs, Pierre-Alain Perren se veut rassurant quant aux correspondances avec le Littorail. « C’est un point d’attention très fort de notre part, et de TransN, que les clients ne pâtissent pas du changement de prestataire sur les lignes 612 et 613. Nous aurons du personnel dans les premiers jours de service qui veillera sur place pour s’assurer que les correspondances fonctionnent bien. Et puis, nous aurons des bus de renfort qui pourront intervenir en cas de retard sur une de nos lignes afin de garantir des correspondances optimales avec le tram ». /jpp