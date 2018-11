Peseux: le choix de la raison

Le résultat du jour ne doit rien au hasard. Contrairement à 2016, les citoyennes et citoyens de Peseux ont pu voter cette fois-ci en connaissance de cause. Ils savaient que leur vote scellerait une fois pour toutes le projet de fusion entre Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. De plus, un nouveau non aurait plongé la commune dans une crise politique insoluble et néfaste pour la collectivité. En deux ans, chacune et chacun à Peseux a pu mesurer le prix de la liberté tant chérie par les anti-fusion : un climat politique délétère avec une guerre des tranchées entre Conseil général et conseil communal. Des autorités de milice fébriles, bien en peine de rassurer et de rassembler autour d’une commune à taille humaine : Peseux qui perd son antenne du guichet social, Peseux qui paie plus d’impôts et qui attend ses infrastructures.