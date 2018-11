Le Locle voit rouge

Un déficit de 3,5 millions de francs et des mesures drastiques. Le Conseil communal du Locle en avance 24 et elles déploieront leurs effets d’ici 2022. Il s’agit finalement de faire des économies et d’augmenter les revenus.

Les subventions communales sont revues à la baisse. Une décision qui touche notamment la Fête des Promotions. La musique scolaire passe à la trappe mais est compensée par une subvention accrue aux fanfares de la Ville pour permettre la formation des jeunes musiciens.

Par ailleurs, l’allocation de chauffage est supprimée mais les autres aides à bien plaire, comme l’allocation de Noël ou les prestations complémentaires communales sont maintenues.

Côté revenus, le Conseil communal compte sur une augmentation du coefficient fiscal de deux points. Ce qui représente une hausse des revenus d’un demi-million de francs. Cette proposition sera soumise au Conseil général en même temps que le budget. D’autre part, certains tarifs vont être revus à la hausse, y-compris le prix des entrées individuelles à la piscine.

Malgré ces mesures, le budget 2019 du Locle présente un déficit d’à peine moins de 3,5 millions de francs, sans prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle. /comm-mwi