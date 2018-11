Fédérales 2019: les Verts neuchâtelois lancent quatre candidats dans la course

La course vers Berne est lancée pour les Verts neuchâtelois. Le parti a désigné mercredi soir par applaudissements ses candidats pour les élections fédérales de 2019 lors d'une assemblée générale à La Chaux-de-Fonds. Le conseiller communal de Val-de-Ruz Roby Tschopp, le député au Grand Conseil Fabien Fivaz, la députée au Grand Conseil Veronika Pantillon et la députée au Grand Conseil et par ailleurs vice-présidente du parti national Céline Vara sont candidats pour le Conseil national. Céline Vara et Fabien Fivaz sont aussi dans la course au Conseil des Etats.





Dans son discours devant l’assemblée, le président du parti neuchâtelois Patrick Herrmann a fait part des ambitions des Verts pour cette élection. « Nous avons des atouts dans notre manche » a-t-il déclaré en évoquant les changements climatiques qui influent jusque sur la santé du Doubs. Pour les Verts, la progression du parti au Grand Conseil lors des dernières élections cantonales est aussi encourageante. Le Parlement fédéral a lui été qualifié de « trop à droite » par Patrick Herrmann.





Patrick Herrmann a aussi précisé, en évoquant les partis de gauche neuchâtelois, qu’il y aurait bien un apparentement généralisé à gauche. « Nous partons les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. » /lre