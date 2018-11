Décembre sera truffé de nouvelles activités à Neuchâtel

Durant le mois de décembre, Neuchâtel ne passe pas inaperçue sous son ciel scintillant. En effet, depuis plusieurs années, plus de 400'000 points lumineux à faible consommation habillent la ville pour lui donner des couleurs féériques. Les illuminations donnent le coup d’envoi à la période de l’Avent le jeudi 29 novembre à 17h30.



Grâce à la ville et aux commerçants, de nombreuses activités animent les rues de Neuchâtel pour offrir aux habitants une atmosphère festive et conviviale, et certaines se réitèrent d’année en année par leur succès. C’est le cas de l’incontournable Silent Party, qui a lieu le 22 décembre sur la Place des Halles. Bien que ce type de fête soit organisé partout dans le canton, les organisateurs constatent un fort attachement. La particularité de cette année est qu’elle est organisée par les restaurateurs et commerçants du lieu. Ensuite, la fameuse crèche organisée par l’Armée du Salut sera une fois de plus exposée devant le Temple du Bas. Finalement, en ce qui concerne la troisième édition de la Corrida de Noël, elle aura lieu le 18 décembre avec un parcours et un chrono modifié.

Cette année, des bars aux fontaines s’installeront au cœur de la cité. Trois fontaines historiques (Fontaines du Banneret, du Lion, et de la Justice) se transformeront en bar pour mettre en place une convivialité et ainsi répondre à la demande des habitants. Autre particularité 2018 : le marché du Coq d’Inde se prolonge et dure deux semaines, se transformant en Marché de Noël grandeur nature à ciel ouvert. En raison de la suppression du marché des Saveurs qui se trouvait sur la rue de l’hôpital, le marché du Coq d’Inde s’agrandit avec plus de 30 exposants et des activités différentes chaque jour.

Plusieurs autres animations attendent les Neuchâtelois, comme le petit train qui sillonnera le centre-ville pour emmener les curieux de commerces en commerces tout en résolvant des énigmes à travers les ruelles. Mais également, un manège à l’ancienne, la venue de Saint-Nicolas et autres. /iae