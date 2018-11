De l’argent pour l’orgue de la Collégiale

Le Conseil d'État neuchâtelois a accordé une subvention d'un montant de 100’000 francs à l’Association La Walckérie pour les travaux de restauration de l’orgue Walcker de la Collégiale de Neuchâtel.

Historiquement, lors de la restauration de la Collégiale de Neuchâtel dirigée par l’architecte Leo Châtelain, l’orgue fut commandé au très célèbre facteur allemand Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872), qui construisit 274 orgues en Europe, dont 17 en Suisse. De nos jours, il ne reste que six orgues intacts ou restaurés d’Eberhard Friedrich Walcker, tous en Allemagne (Hoffenheim, Neuhausen, Schramberg, Ludwigsburg, Loffenau et Göppingen). Celui de Neuchâtel sera le 7e, et le plus important après Schramberg.

Subvention pour la Serre 64

Le Conseil d'État a aussi accordé une subvention d'un montant de 25’746 francs à la Fondation du Club 44 et à la Société philanthropique du Cercle de l’Union de La Chaux-de-Fonds pour les travaux de restauration de la façade sud et le remplacement de fenêtres du bâtiment rue de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds. Cet ancien Cercle de l’Union est un bon exemple de l'architecture du début du XXe siècle, mais surtout il abrite un chef-d’œuvre de l'architecture des années 1950 et un témoignage unique de la vie culturelle de la ville : les locaux du Club 44, aménagés en 1957 par Angelo Mangiarotti, architecte et designer mondialement connu. /comm-jha