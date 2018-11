Le bilan de la présidente des femmes paysannes

L’heure est au bilan pour Christine Bühler. Comme annoncé vendredi, la présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales démissionne. Elle quittera ses fonctions lors la prochaine assemblée des délégués en avril. La Tavannoise aura occupé son poste durant huit ans et estime avoir fait son temps. Elle avait pourtant été réélue au printemps dernier pour un mandant de quatre ans, mais elle nous a confié mardi que son départ était déjà prévu à ce moment-là. A l’heure du bilan, Christine Bühler nous a notamment fait part de sa plus grande satisfaction durant ses années de présidence :