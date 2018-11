Fouille préventive à la prison la Promenade

Fouille de la prison La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Plus d’une cinquantaine de personnes du service pénitentiaire et de la Police neuchâteloise ont été mobilisées jeudi matin pour cette opération qui a commencé à 6 heures. Elle a permis la découverte de quantités minimes de stupéfiants. Les détenteurs seront poursuivis sur le plan pénal et disciplinaire. Aucune arme ou moyen de communication n’a été découverts.

Une fouille n'est pas un événement particulier dans un établissement de détention et des examens préventifs de cellules ont lieu quotidiennement par le personnel pénitentiaire. Mais une fouille de grande ampleur, comme celle menée jeudi matin, permet un contrôle simultané de secteurs entiers et garantit, à long terme, la sécurité du personnel et des personnes détenues, ainsi que le respect des lois et des règles de l'établissement. /comm-sma