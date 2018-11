Les syndicats d’enseignants favorables à une direction cantonale de l’école

Les tâches pédagogiques doivent être clairement contrôlées par le canton et non plus par les communes. Les assemblées des deux syndicats cantonaux d’enseignants ont apporté leur soutien aujourd’hui à l’initiative populaire dite « pour une école équitable et efficiente. Le Syndicat des services publics, réunis à La Chaux-de-Fonds et le Syndicat autonome des enseignants, regroupé à Cornaux sont tous deux à l’origine du texte.

La récolte de signatures bat son plein. Pour le président du Syndicat autonome des enseignants, il est bon de faire descendre les enseignants sur la place publique pour amorcer le débat. Pierre-Alain Porret :