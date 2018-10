Pour une meilleure transition entre l’école obligatoire et le secondaire II

La Fédération des Associations des Parents d’élèves de Suisse Romande et du Tessin (FAPERT) et le Syndicat des enseignants romands (SER) veulent améliorer le système d’orientation des élèves à la fin de l’école obligatoire. Les deux associations ont rédigé une prise de position publiée mardi à l’attention des autorités scolaires cantonales et intercantonales afin de favoriser la transition avec le secondaire II.

Selon le communiqué, «l’orientation des élèves à la fin de la scolarité obligatoire est une étape cruciale dans le parcours de formation des jeunes. Elle constitue une des principales préoccupations des parents et de leurs enfants. Celle-ci est largement partagée par les enseignants. Il est donc fondamental que la connaissance de la complexité du système et des différentes offres de formation, ainsi que l’évolution des métiers soient facilitées».

Parmi un catalogue de 10 mesures, la FAPERT et le SER demandent de rendre obligatoire une formation du secondaire II, académique ou professionnelle. /emu