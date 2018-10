La Clientis Arena de St-Imier inaugurée

Sept mois de travaux et voilà la Clientis Arena de St-Imier toute rafraîchie. La patinoire a été officiellement ouverte à nouveau samedi matin. Toute l'infrastructure ainsi que les équipements techniques ont été remplacés et une nouvelle installation de préparation de glace a été installée. Les travaux auront coûté près de 6 millions de francs, l’enceinte pourra accueillir 1'950 personnes. Dix communes ont participé financièrement à la rénovation de la patinoire. Le président du conseil d'administration de Erguël Sport SA - la société qui gère la patinoire - et maire de St-Imier, Patrick Tanner, donne son sentiment dans la patinoire :