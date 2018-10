La campagne est lancée à Peseux

Plus qu’un mois avant le choix. Peseux vote sur son avenir le 25 novembre. Après l’annulation du scrutin du 5 juin 2016 par le Tribunal fédéral, les citoyens doivent de nouveau se rendre aux urnes pour décider s’ils souhaitent fusionner avec Neuchâtel, Corcelles et Valangin. En cas d’acceptation, la nouvelle commune verrait le jour à la prochaine législature en 2021. Si c’est non, le statu quo restera de mise. Dans les camps du oui et du non, la campagne est désormais lancée.

Pour le camp du oui, il n’y a que des avantages à rejoindre Neuchâtel. Pour celui du non, c’est la liberté qu’on arrache aux habitants. C’est le même refrain qu’il y a deux ans. Mais pour l’instant c’est l’incertitude quant à savoir ce que la population va choisir.







Payer moins d'impôts



Du côté du oui, on se dit que le soutien viendra vraisemblablement des jeunes qui « ont déjà fusionné dans leurs têtes » selon Patricia Soerensen. L’ancienne enseignante qui est à la tête du comité Peseux bien sûr que oui, a déjà vécu une fusion vu qu’elle enseignait aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle est convaincue du bienfait de ce rapprochement. Elle avance aussi que les jeunes seront pro-fusion, car ils se déplacent déjà pour tout, mais il faudra les pousser à voter.

Dans les arguments cités en faveur du rapprochement avec Neuchâtel, on retrouve notamment une baisse d’impôts et plus de compétences. Par exemple, la commune pourrait enfin disposer de postes importants comme un architecte ou ingénieur communal ce qui manque à Peseux. Mais ce n’est pas tout, Patricia Soerensen :