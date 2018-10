La gauche veut encourager le vélo à La Chaux-de-Fonds

Après les mesures hivernales, les mesures estivales à La Chaux-de-Fonds.



Les Verts, le parti socialiste et le POP demandent au Conseil communal, via une motion, de réfléchir à de mesures pour faciliter la vie des cyclistes. Le texte part du principe qu’en hiver, des places de parcs sont supprimées en raison du déneigement. Pourquoi ne pas s’en inspirer en été et organiser différemment le trafic ? Les motionnaires précisent que les mesurent estivales, en vigueur du 15 avril au 14 novembre, seraient moins contraignantes. Elles pourraient passer de la fermeture de certaines rues à la circulation automobile en passant par une diminution de la vitesse et une réduction du stationnement. Le moment semble aussi opportun aux motionnaires. Ces mesures estivales pourraient entrer dans les réflexions du Conseil communal puisque le Conseil général a voté un plan directeur sur la mobilité douce et qu’une politique de stationnement est à l’étude.

La motion devrait être débattue mercredi 30 octobre,lors de la prochaine séance du Conseil général. /sma