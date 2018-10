Sun Star veut émerveiller pour fêter ses 30 ans

Sun Star Dance a le rythme dans la peau depuis trente ans. L’école basée au Locle et La Chaux-de-Fonds depuis 1988 va célébrer cet anniversaire avec un week-end de représentations du 23 au 25 novembre au Casino du Locle. Un double spectacle sera présenté. « Les fées du bonheur » réunira les plus jeunes élèves, tandis que « L’effet du bonheur » regroupera les danseurs les plus expérimentés.

Le premier spectacle fera cheminer les spectateurs à travers les saisons. Le seconde aura comme souhait de retracer les moments de bonheur de la vie à travers les émotions.