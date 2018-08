Sept Neuchâtelois aux SwissSkills

La sélection romande qui prendra part aux championnats de Suisse des SwissSkills en septembre à Berne a été présentée ce samedi à Montreux. Parrains de cette équipe, Guy Parmelin et Didier Cuche étaient également de la partie. Tous deux ont loué la formation duale helvétique. Tant le conseiller fédéral que l'ancien champion neuchâtelois de ski ont effectué un apprentissage.

Plus connus outre-Sarine, ces championnats attirent toujours plus de Romands. En 2014, ils étaient 114 participants. Cette année, il y en aura plus de 150, dont sept Neuchâtelois. /ats-cwi