Buskers : Neuchâtel se transforme en salle de concert à ciel ouvert

Les organisateurs du 29e Buskers Festival scrutent le ciel et espèrent que les nuages cesseront de lâcher des gouttes. La manifestation démarre à 17 heures ce mardi en ville de Neuchâtel. Environ 20 groupes investiront la zone piétonne tout au long de la semaine pour des concerts acoustiques et des spectacles. Les artistes se produisent jusqu’à 23 heures, à l’exception de vendredi et samedi où les festivités se poursuivent jusqu’à 1h00. Le dimanche le public a, comme d’habitude, rendez-vous à la Ramée à Marin dès 11 heures.

Parmi les groupes présents cette année figure l’ensemble Oxus, en provenance d’Ouzbékistan. Ces musiciens, accompagnés d’une danseuse, proposent de la musique traditionnelle, folk et classique de leur pays. C’est la première fois qu’ils viennent aux Buskers. L’un des membres, Husniddin Ato :