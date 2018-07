Interruption totale du trafic ferroviaire entre Auvernier et Noiraigue sur la ligne Neuchâtel-Buttes. La chaleur a légèrement déformé les rails, les experts des CFF sont sur place pour évaluer les dégâts.

Des trains navette circulent entre Neuchâtel et Colombier et des bus entre Colombier et Noiraigue. Le dérangement devrait durer jusque vers 21h. /mvr