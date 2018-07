Le canton célèbre la fête nationale

La ville de Neuchâtel propose un feu d’artifice dès mardi, à 21h30, sur le terrain de football de Chaumont. Christine Gaillard, présidente du conseil communal de la ville de Neuchâtel prononcera une allocution un peu plus tôt. Le lendemain, les festivités auront lieu du côté des Jeunes-Rives. Un concert de jazz raisonnera au bord du lac, avant un discours de Joachim Son-Forget, député des Français établis en Suisse et au Liechtenstein. Clou de la soirée, le feu d’artifice illuminera le ciel à 22h15. Deux feux qui pourront être admirés depuis un bateau de La Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat ou depuis la terrasse du Centre Dürrenmatt. L’institution organise un concert de jazz et une visite guidée de son exposition temporaire.







A Milvignes la cour du château de Colombier et la plage accueilleront la population pour la partie officielle et le feu d’artifice mercredi soir. Mardi des festivités sont aussi organisées au port de Cortaillod, à Peseux et une raclette est offerte à Valangin.







La Grande Béroche célébrera mardi soir au port de Saint-Aubin-Sauges tandis que St-Blaise et Hauterive offriront un apéritif mercredi avant de tirer son feu d’artifice. A La Côte-aux-Fées, les traditionnels feux d’artifice retentiront demain.





Dans les vallées, Val-de-Ruz invite mardi les jeunes danseurs à s’initier à la danse à Engollon avant un feu d’artifice. A Dombresson, un feu d’artifice sera tiré mercredi soir. A Val-de-Travers, Boveresse sera en fête le 31 autour de la Fanfare réunie. Un feu d’artifice clôturera la soirée.







Les Montagnes neuchâteloises célèbreront elles aussi. A la Chaux-de-Fonds, concerts, tours en poneys et discours d’un pilote de bob feront patienter la population avant le coup d’envoi des feux d’artifice à 22h30 demain.







Le Locle attend la population autour d’une soupe aux pois devant l’hôtel de ville mardi dès 17h. La commune proposera elle aussi son feu d’artifice. Les Brenets proposent une animation tatouages mardi ainsi qu’un concert de musique folklorique et un feu d’artifice. Des marches sont organisées mercredi matin à Rochefort, pour mériter la torrée neuchâteloise offerte par la commune.







Le Conseiller national et communal Denis de la Reussille prononcera un discours mercredi aux Planchettes, avant le traditionnel feu d’artifice. Denis de la Reussille prononcera aussi un discours demain à La Sagne avant le feu d’artifice. Le Cerneux-Péquignot accueillera Stéphane Rosselet, député au Grand Conseil, mardi, avant le feu d’artifice.





Cinq fermes du canton ouvrent leurs portes pour le brunch du 1er août. L’inscription est obligatoire sur www.brunch.ch.