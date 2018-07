C’est parti pour le Lakelive Festival !

Les portes de la première édition du Lakelive Festival se sont ouvertes vendredi matin à 9h. Durant neuf jours, plus de 100'000 visiteurs sont attendus sur l’ancien site de l’Expo 02 à Bienne. Au programme : des concerts, mais aussi des manifestations sportives et culturelles. Cet événement détonne du fait qu’une partie de ses activités sont gratuites.

La foule ne s’est pas pressée à l’ouverture, et ce sont surtout les marteaux qui se faisaient entendre. Quelques petits détails devaient encore être peaufinés, mais tout sera prêt pour accueillir les premiers artistes à 18h, assure l’un des co-organisateurs du Lakelive Lukas Hohl. Il a quand même eu quelques sueurs froides à la veille du coup d’envoi, avec l’annulation d’un des artistes (Douleurs d’avion) qui s’est décommandé au dernier moment pour des raisons personnelles. Il a pu être remplacé par un autre groupe régional, Zion Step.

« Grand professionnalisme »

Les autorités biennoises sont bien évidemment aussi attentives aux derniers travaux afin de vérifier que tout soit en ordre. Le chef de la police du commerce était sur place ce matin. Et s’il souligne le grand professionnalisme et le sérieux des organisateurs, un détail l’a interpellé : en raison de la chaleur estivale qui s’annonce ces prochains jours, il demande de mettre en place des pulvérisateurs d'eau et souhaite que les spectateurs puissent aussi être aspergés durant les concerts. /amo