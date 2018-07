Coup de jeune sur le sentier des statues

Elles sont plus d’une centaine à se dresser fièrement le long du chemin : les sculptures de Georges-André Favre à La Sagne sont bichonnées par les membres de l’Association du Sentier des statues. Chaque année, les bénévoles enlèvent les champignons, rebouchent les trous des pics et entretiennent le chemin.

Ces travaux coûtent entre 5'000 et 10'000 francs par an, que l’association récolte grâce à des dons. Depuis le décès de Georges-André Favre et de son fils Olivier, aucune nouvelle sculpture n’a vu le jour le long du Sentier des statues. La priorité est à l’entretien de l’existant. Matière vivante, le bois vieillit et certaines effigies ont dû quitter leur souche d’origine pour trouver refuge sur un autre tronc.