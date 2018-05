Neuchâtel : une fillette fugue de son domicile

Inquiétante disparition mardi matin dans les hauts de la ville de Neuchâtel. Une fillette de 9 ans a fugué et ne s’est pas redue à l’école. C’est la maman qui a donné l’alerte.





Dès 6h30, la Police neuchâteloise a déployé un important dispositif. Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés. Son signalement a immédiatement été diffusé aux services de police et aux frontières au niveau national et international.





A 13h40, une patrouille a retrouvé la jeune fille saine et sauve à un arrêt de bus en ville de Neuchâtel. Elle se porte bien et a été prise en charge par la police judiciaire et son unité spécialisée pour les mineurs. /aju-comm