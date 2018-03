Les seniors de retour sur les bancs de l'école

« C'était mieux avant ». Pour aller à l'encontre de ce stéréotype, la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec Pro Senectute Arc jurassien et le centre des Terreaux, lance le projet Win3 au collège de Vauseyon. Trois générations seront réunies dans les classes: élèves (cycle I et II), enseignants et des seniors bénévoles échangeront durant deux à quatre périodes par semaine.

Les écoliers vont bénéficier de l'expérience des seniors et ces derniers accompliront une activité valorisante. Les enseignants pourront profiter du soutien des bénévoles. Un enrichissement mutuel dont devrait profiter une dizaine de classes de Vauseyon et qui verra aussi le jour à St-Imier.

Des speed dating pour trouver son tandem

Les bénévoles intéressés peuvent dès à présent s'annoncer auprès de Lucas Gigon de Pro Senectute Arc jurassien ou au 032/886 83 80. Ils seront ensuite conviés à rencontrer les enseignants dans le cadre de plusieurs speed dating organisés en mai. Des tandems enseignants-seniors se formeront alors selon les affinités.

Le projet pourrait être étendu à d'autres collèges. /mmi